La Vinotinto tendrá lista reducida para enfrentar a Jordania

La FVF informó este sábado que 12 jugadores dejarán la concentración vinotinto antes del compromiso ante Jordania, último partido de la gira asiática.

«De acuerdo con la planificación deportiva establecida previamente, los jugadores culminan su participación en la concentración de la Vinotinto y quedan liberados para regresar a sus respectivos clubes«, explicó el ente en un comunicado.

Los futbolistas liberados son José David Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luis Francisco Balbo, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Yepes, Gleiker Mendoza, Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Jhonder Cádiz y Christian Makoun.

Ellos se suman a los ausentes desde el principio de la gira Telasco Segovia, David Martínez (ambos por lesión) y Ender Echenique (problemas migratorios).

De esta manera, la selección venezolana dispondrá de 19 jugadores para medirse a Jordania el martes, entre ellos seis que podrían debutar con la Vinotinto en ese encuentro.

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De este grupo, Yordan Osorio, Daniel Pereira, Marco Libra y Bryan Castillo fueron titulares contra Japón, y Delvin Alfonzo lo fue ante Corea del Sur. Adicionalmente, Wikelman Carmona ingresó en ambos juegos, mientras que Yerwin Sulbarán y Jovanny Bolívar lo hicieron frente a Corea del Sur.

Jugadores disponibles de la Vinotinto para el partido ante Jordania

Porteros: Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Joel Graterol (Academia Puerto Cabello), Frankarlos Benítez (Caracas FC).

Defensas: Juan David Sánchez (Deportivo Táchira), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Andrusw Araujo (Polyssia, UCR), Bianneider Tamayo (Universidad de Chile, CHI), Carlos Vivas (Internacional Bogotá, COL), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Román Davis (Valencia Juvenil A, ESP).

Mediocampistas: Daniel Pereira (Montreal, CAN), Marco Libra (Bologna, ITA), Sebastián Mendoza (Carabobo FC), Nicola Profeta (Santos sub-20, BRA), Wikelman Carmona (Montreal, CAN).

Atacantes: Edson Alejandro Tortolero (América de Cali, COL), Yerwin Sulbarán (Liefering, AUT), Jovanny Bolívar (Kalamata, GRE), Bryan Castillo (Carabobo FC).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF