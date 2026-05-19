UCV goleado por Rosario Central en Argentina

UCV FC cayó 4-0 ante Rosario Central en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo capitalino fue superado por el argentino, que encarriló el resultado desde el primer tiempo.

En el minuto 22, Gastón Ávila probó con una chilena que dio en el palo derecho. El rebote fue aprovechado por Alejo Véliz para abrir el marcador.

UCV llegó a la igualdad en el 31 con Jovanny Bolívar, pero el tanto fue anulado vía VAR.

Central consiguió el segundo en el 39, con un remate de Vicente Pizarro tras un centro de rabona de Julián Fernández desde la izquierda.

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El elenco rosarino mantuvo el dominio y remató un triunfo que le dio el boleto a los octavos de final, con goles de Ángel Di María en el 71 y Marco Rubén en el 88.

Juan Camilo Zapata anotó en el tiempo adicional, pero el tanto fue anulado tras la revisión de la jugada previa en el VAR.

Pese a la derrota, UCV está muy cerca de clasificar a los playoff de la Copa Sudamericana, al permanecer tercero del Grupo H de la Libertadores.

Lavinotinto.com

Foto: Rosariocentral.com