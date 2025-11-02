Trujillanos y Titanes jugarán la final de la Liga Futve 2

Este domingo se disputaron los dos partidos de vuelta de las semifinales de la Temporada 2025 de la segunda división.

Trujillanos FC goleó 3-0 a Dynamo Puerto en Valera. Los goles fueron anotados por José Alejandro Rivas en los minutos 11 -de penal-, 36 y 48.

El cuadro guerrero avanzó con un global de 4-0.

Deportivo Miranda y Titanes FC igualaron 2-2 en el Brígido Iriarte. El conjunto local se adelantó por medio de Luisbert Salazar en el 36 y Víctor Sifontes en el 45+3. El empate llegó con Stibenson Herrera en el 50 y Mario Álvarez en el 62.

Loading...

El elenco de Guanare clasificó con un global de 5-2.

Titanes y Trujillanos, ambos provenientes del Grupo Occidental, se medirán en la Final de la Temporada 2025 de la Liga Futve con el título y el único ascenso deportivo a la primera división en juego.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Trujillanos FC