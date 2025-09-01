Trujillanos clasificó a la Fase Final de la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la jornada 22 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Occidental, Trujillanos FC venció 0-1 a Atlético El Vigía. El gol de la diferencia lo marcó José Alejandro Rivas de penal en el minuto 17.

Titanes FC ganó 2-0 ante Academia Puerto Cabello B. Jan Sanlorenzo en el 7 y Rodrigo Godoy en el 45+2 consiguieron las anotaciones.

Real Frontera triunfó 2-1 ante Ureña SC. El azucarero se adelantó con Anthony Neira en el 75 pero Alexander Rondón Oliveros completó la remontada en el 89 y 90+4.

Héroes de Falcón y Barquisimeto SC igualaron 1-1. José Reyes en el 55 y Carlos Espinoza en el 90+1 fueron los goleadores.

Trujillanos se convirtió en el primer clasificado a la Fase Final, permaneciendo puntero del grupo con 46 puntos. En el segundo puesto está Barquisimeto con 39.

En el Grupo Centro Oriental, Deportivo Miranda y Dynamo Puerto empataron 1-1. Por el local marcó Darío Ascanio en el minuto 80 y por la visita Arian Moreno en el 55.

Marítimo de La Guaira se impuso 2-1 ante Aragua FC. Jaiser Altamar en el 9 y Jhon Escobar en el 57 anotaron por el elenco litoralense, Fernando Gutiérrez en el 67 por el aurirrojo.

El domingo, Monagas SC B venció 3-2 a Angostura FC. Los tantos del filial azulgrana fueron de Diego Requena en el 15, Kleybert Rivero en el 74 y Saúl Herrera en el 87. Por el auriazul marcaron Carlos Gorrochotegui en el 1 y Joaquín Zappacosta en el 38.

El domingo, Bolívar SC y Mineros de Guayana emparejaron 0-0.

Miranda mantuvo el primer lugar de la zona con 41 puntos, seguido de Marítimo con 39.

Foto: Prensa Trujillanos FC