Tres equipos venezolanos en el top 100 del ranking de clubes de Conmebol

Este lunes, en la semana de los sorteos de las fases previas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026, la Conmebol publicó la actualización del ranking de clubes.

Palmeiras y Flamengo, finalistas de la reciente Libertadores, están al frente de la clasificación. River Plate es el argentino mejor ubicado y completa el podio continental.

Venezuela ubicó a tres equipos entre los 100 mejores: Deportivo Táchira (50), Caracas FC (56) y Metropolitanos FC (93).

La clasificación será empleada para la ubicación de los clubes en los bombos del sorteo de las rondas preliminares de la máxima competición continental, que se realizará el jueves.

De acuerdo a su ubicación en el ranking, a falta de confirmación de la Conmebol, el aurinegro será cabeza de serie en la Fase 1 de la Libertadores.

Adicionalmente, el listado servirá como referencia para determinar los bombos del sorteo de la fase de grupos de las dos competiciones continentales, en marzo de 2026.

Ranking de clubes Conmebol 2026

1- Palmeiras (BRA) 9828,6 puntos

2- Flamengo (BRA) 9303,1

3- River Plate (ARG) 8762,8

4- Boca Juniors (ARG) 7360

5- Peñarol (URU) 6029,4

6- Atlético Mineiro (BRA) 5949,2

7- Sao Paulo (BRA) 5631,5

8- Nacional (URU) 5521

9- Racing (ARG) 5312,7

10- Liga de Quito (ECU) 5168

15- Olimpia (PAR) 4292,4

23- Bolívar (BOL) 3466,6

25- Colo Colo (CHI) 3366,5

30- Atlético Nacional (COL) 2855,4

32- Universitario (PER) 2247

50- Deportivo Táchira (VEN) 1298

56- Caracas FC (VEN) 1065,1

93- Metropolitanos FC (VEN) 410,2

102- Estudiantes de Mérida (VEN) 344,9

105- Monagas SC (VEN) 320,5

114- Deportivo La Guaira (VEN) 272,3

116- Academia Puerto Cabello (VEN) 262,5

121- Portuguesa FC (VEN) 240,5

122- Deportivo Lara (VEN) 234

128- Carabobo FC (VEN) 198,5

139- Zamora FC (VEN) 169,5

141- Zulia FC (VEN) 168,4

150- Deportivo Petare (VEN) 144

167- Deportivo Galicia (VEN) 100

167- Minervén (VEN) 100

171- ULA Mérida (VEN) 90

172- Rayo Zuliano (VEN) 89,1

179- UCV FC (VEN) 75

182- Aragua FC (VEN) 66,9

183- Atlético San Cristóbal (VEN) 66

185- UA Maracaibo (VEN) 64

185- Marítimo (VEN) 64

188- Mineros de Guayana (VEN) 63

212- Deportivo Portugués (VEN) 32

212- Valencia FC (VEN) 32

222- Trujillanos FC (VEN) 26

224- Pepeganga Margarita (VEN) 24

240- Deportivo Anzoátegui (VEN) 16,5

241- Lara FC (VEN) 16

241- UD Canarias (VEN) 16

253- Hermanos Colmenárez (VEN) 10,5

262- Llaneros de Guanare (VEN) 7,5

276- Atlético Venezuela (VEN) 3

276- Estudiantes de Caracas (VEN) 3

287- Yaracuyanos FC (VEN) 0

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