Tres equipos aseguraron su pase a la Fase Final en la Liga Futve 2

Entre el viernes y el domingo se disputaron los ocho partidos de la fecha 25 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, el viernes, Dynamo Puerto venció 2-0 a Marítimo de La Guaira. Los goles fueron de Néstor Canelón en el minuto 74 y José González en el 88.

El sábado, Monagas SC B superó 1-2 a Mineros de Guayana. Por el filial azulgrana marcó Saúl Asibe en el 3 y 90+2, por el local lo hizo Ronny Maza en el 68 de penal.

Bolívar SC triunfó 1-0 ante Aragua FC. El tanto fue de Carlos Alemán de penal en el 68.

Deportivo Miranda se impuso 4-2 ante Angostura FC. Las anotaciones fueron de Andrés Maldonado en el 5 y Cristian Cangá en el 28, 47 y 65. Joaquín Zappacosta marcó por la visita en el 24 y 50.

Dynamo y Marítimo unieron sus nombres en la Fase Final al ya clasificado Miranda, que sigue al frente de la zona con 45 puntos.

En el Grupo Occidental, el sábado, Barquisimeto SC ganó 1-0 ante Atlético El Vigía. El gol de la diferencia fue de Luis Jiménez en el minuto 25.

Real Frontera venció 0-1 a Academia Puerto Cabello B. Alexander Rondón Oliveros anotó en el 19.

Titanes FC superó 1-0 a Trujillanos FC. El tanto fue de Juan Mosquera en el 90+3.

Héroes de Falcón goleó 5-1 a Ureña SC. José Vargas consiguió anotar en el 5, 45 y 47 -de penal-, Gabriel Reyes lo hizo en el 17 y Yoryi Lasprilla en el 59. Descontó Jeison Ortega en el 90+2.

Titanes es el tercer clasificado del grupo, luego de lo ya hecho por Trujillanos y Barquisimeto. El cuadro guerrero siguió líder con 52 puntos.

Foto: Prensa Dynamo Puerto