Titanes goleó en la jornada 19 de la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la jornada 19 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, el sábado, Angostura FC y Aragua FC empataron 0-0.

Bolívar SC venció 1-0 a Marítimo de La Guaira. El gol de la diferencia fue de Jesús Gamarra en el minuto 29.

Deportivo Miranda ganó 2-1 ante Monagas SC B. Edgar Carrión abrió la cuenta para el filial azulgrana en el 50 y la remontada se produjo con Willimger Castillo en el 86 y Luis Arenas en el 90.

Mineros de Guayana se impuso 1-0 ante Dynamo Puerto. Ángel Lezama anotó en el 50.

Miranda continuó al frente de la zona con 36 puntos, seguido de Marítimo con 30.

En el Grupo Occidental, Titanes FC goleó 5-0 a Atlético El Vigía. Mario Álvarez en los minutos 29, 45+2 y 50, Stibenson Herrera en el 32 y Julián Rojas en el 74 marcaron los goles.

Barquisimeto SC superó 0-3 a Academia Puerto Cabello B. Los tantos fueron de Rafael Montaña en el 42, Luis Jiménez en el 58 y Thaiderson Durán en el 89.

Héroes de Falcón triunfó 3-1 ante Real Frontera. Carlos Carrasquero en el 50, José Vargas en el 61 y José Reyes en el 90+1 anotaron por el local. Carlos Méndez marcó por el elenco tachirense en el 18.

Ureña SC y Trujillanos FC igualaron 1-1. El cuadro guerrero se adelantó con Ricardo Toussaint en el 81 y el local empató con un autogol de Néstor Trejo en el 86.

Trujillanos conservó el primer lugar del grupo con 41 puntos, seguido de Barquisimeto con 34.

