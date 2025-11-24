Táchira obtuvo el último boleto a la Libertadores 2026

El título del Carabobo FC en el Torneo Clausura 2025 definió el reparto de los últimos boletos del fútbol venezolano a las copas internacionales del próximo año.

Con el triunfo valenciano, Deportivo Táchira clasificó a la Copa Libertadores 2026, en la que participará en la Fase 1, que se disputará en febrero.

Carabobo y UCV FC, finalistas de la Temporada 2025, se repartirán un cupo a la fase de grupos -para el campeón- y otro a la Fase 2 -para el subcampeón-.

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El restante clasificado es Deportivo La Guaira, que estará en la fase de grupos.

En cuanto a la Copa Sudamericana, al perder la Final del Clausura, Academia Puerto Cabello se quedó con el último cupo a la primera fase, que se jugará en marzo.

Además del cuadro fortinero estarán en la también conocida como fase nacional Monagas SC, Caracas FC y Metropolitanos FC.

Estos cuatro equipos se medirán entre sí en dos llaves y los ganadores avanzarán a la fase de grupos.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo