Táchira cedió ante dos penales de The Strongest

La Copa Libertadores 2026 empezó con el duelo de la Fase 1 en el que Deportivo Táchira perdió en Bolivia 2-1 ante The Strongest.

El club aurinegro apostó por resguardarse y contragolpear. La fórmula inicial casi le resulta positiva pero Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo fallaron claras oportunidades en el área paceña.

En el cierre de la primera parte, el dominio del Tigre pareció dar fruto pero el gol de Adrián Estacio fue anulado vía VAR por una mano en el inicio de la jugada.

The Strongest se adelantó en el minuto 56, con un penal ejecutado por Jaime Arrascaita. Táchira decidió soltar líneas y consiguió la igualdad.

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En un córner levantado por Jairo Villalpando en el 63, Carlos Calzadilla apareció en el medio del área y remató para superar a Rodrigo Banegas.

Un segundo penal fue pitado a favor del elenco local. Arrascaita ejecutó y Jesús Camargo tapó el cobro. Sin embargo, la revisión de VAR decidió que fuese anulada la acción por invasión de área.

Víctor Abrego tomó el turno y en el 82 marcó el penal. El cuadro boliviano estuvo cerca del tercer gol pero un tiro de Kevin Salvatierra de media distancia dio en el travesaño en el tiempo adicional.

Táchira recibirá al Tigre el próximo martes, con el triunfo como única alternativa para superar la primera instancia copera. Antes tendrá que visitar a Portuguesa FC en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo