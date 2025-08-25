Siguió cerrada la lucha en el grupo Centro Oriental

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la fecha 21 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Occidental, el sábado, Atlético El Vigía venció 0-1 a Real Frontera. El gol fue anotado por Gabriel Hernández en el minuto 78.

Titanes FC triunfó 2-0 ante Héroes de Falcón. Los autores de los goles fueron Rodrigo Godoy en el 18 y Elis Rito en el 28.

Ureña SC y Barquisimeto SC igualaron 1-1. El cuadro larense se puso adelante con Ángel Flores en el 19 y Anthony Neira emparejó de penal en el 40.

Trujillanos FC y Academia Puerto Cabello B empataron 0-0.

El grupo siguió encabezado por Trujillanos con 43 puntos, seguido de Barquisimeto con 38.

En el Grupo Centro Oriental, el sábado, Dynamo Puerto goleó 0-3 a Angostura FC. Los tantos fueron de Adrián Moreno en el minuto 33, Luis David González en el 38 y José Gamboa en el 54.

Deportivo Miranda ganó 0-2 ante Bolívar SC. Los goles de la visita fueron obra de Cristian Cangá en el 45 y Darío Ascanio en el 83.

Marítimo de La Guaira superó 1-2 a Monagas SC B. Robin Ramos en el 53 y Nelson Infante en el 77 marcaron por el elenco litoralense, descontó Edgar Carrión en el 87.

Aragua FC y Mineros de Guayana igualaron 0-0.

Miranda se mantuvo al frente e la zona con 40 puntos, seguido de Marítimo con 36.

