Sao Paulo confirmó la lesión de Nahuel Ferraresi

El Sao Paulo brasileño informó que el defensa venezolano Nahuel Ferraresi sufrió una lesión en la rodilla derecha y deberá ser operado.

“Sustituido en el clásico ante Palmeiras por un esguince en la rodilla derecha, el zaguero Nahuel Ferraresi pasó por un examen de imagen que detectó una rotura del ligamento cruzado anterior, razón por la cual será sometido a una cirugía, en una fecha a ser definida“, detalló el Tricolor Paulista en Twitter.

Ferraresi fue titular en el duelo de la tercera fecha del campeonato Paulista y tuvo que ser sustituido en el minuto 83 por la lesión sufrida en una disputa del balón en la zona defensiva de su equipo.

“La vida me pone en una situación en la que nunca he estado, me toca ser fuerte y seguir para adelante“, publicó el zaguero en Instagram.

Ferraresi está cedido en el Sao Paulo hasta julio, por lo que el tiempo de recuperación pudiese alejar la posibilidad de una extensión de su contrato, que según medios brasileños estaba en los planes del club.

Foto: Saopaulofc.net