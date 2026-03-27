Salomón Rondón llegó a 50 goles con la Vinotinto

Con el doblete ante Trinidad y Tobago de este viernes, José Salomón Rondón alcanzó la cifra de 50 goles con la selección venezolana de mayores.

El atacante se estrenó en el ciclo de Oswaldo Vizcarrondo ingresando en la segunda etapa del primer partido del FIFA Series y marcó en los minutos 81 y 85, en el triunfo 4-1 en Tashkent.

Rondón logró el hito en su partido 121 con la Vinotinto, además de garantizar al menos un gol anotado con la selección cada año desde 2022 a la fecha.

Loading...

Los goles del actual jugador del Pachuca mexicano se reparten en 27 en duelos amistosos, 16 en eliminatorias y 7 en Copa América. En todos estos renglones es el máximo goleador venezolano.

El caraqueño anotó su primer tanto con la Vinotinto absoluta el 23 de marzo de 2008, en una victoria 1-0 ante El Salvador en Puerto Ordaz.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo