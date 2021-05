Rincón: “Conocemos bien a Farías pero nuestro partido es contra Bolivia”

La Vinotinto afrontará la doble tanda de eliminatorias con fortaleza anímica, según manifestó Tomás Rincón en la rueda de prensa de este lunes.

“Nuestro estado de ánimo es a una de las cosas a las que más prioridad le hemos dado. Queremos ese equilibrio que nos mantenga motivados“, comentó el volante.

La selección de Venezuela regresará a la actividad este jueves, cuando visite a Bolivia en La Paz.

“Conocemos bien a Farías pero nuestro partido es contra Bolivia“, enfatizó el capitán vinotinto, en relación al duelo ante el cuadro altiplánico, uno de los colistas del premundial.

“Con Farías vivimos grandes momentos, también momentos complicados. Cada partido de eliminatorias es especial, así que lo saludaremos al llegar y luego nos enfocaremos en jugar nuestro partido“, aseguró el mediocampista.

Loading...

Rincón fue crítico al hablar de las condiciones de trabajo de la Vinotinto, que entrena desde hace varios días en la capital.

“Me asombra que vengamos al país después de tantos años y no tengamos una buena cancha para entrenar, o que no tengamos un Centro de Alto Rendimiento más allá del de Margarita, que es un poco incómodo“, analizó el jugador del Torino italiano.

“No queremos que lo que todo lo que ocurre en el entorno de la selección sea una excusa“, agregó el tachirense, quien adelantó que conversará con Josef Martínez en su regreso a la selección, intentando aparcar polémicas al respecto.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF