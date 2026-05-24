Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 5 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira son los punteros de grupo.
Cuadrangular A
Portuguesa FC 0-2 Deportivo La Guaira – Sábado 23 mayo
Goles: Martín Gianoli 16′ 32′
Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Academia Puerto Cabello 2-1 UCV FC – Sábado 23 mayo
Goles: Daniel Saggiomo 90+1′ Gerónimo Bortagaray 90+3′ – Kendrys Silva 48′
Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
Cuadrangular B
Carabobo FC 1-1 Deportivo Táchira – Domingo 24 mayo
Goles: Edson Castillo 75′ – Luis González 90′ p
Árbitro: Yender Herrera (Aragua)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Estudiantes de Mérida 0-1 Metropolitanos FC – Domingo 24 mayo
Goles: Jean Gutiérrez 8′ ag
Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)
Estadio: Metropolitano, Mérida
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Foto: Prensa Metropolitanos FC