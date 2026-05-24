Resultados, goles y clasificación de la quinta jornada de la Fase Final del Apertura 2026

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la fecha 5 de los cuadrangulares del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira son los punteros de grupo.

Cuadrangular A

Portuguesa FC 0-2 Deportivo La Guaira – Sábado 23 mayo

Goles: Martín Gianoli 16′ 32′

Árbitro: Yeferzon Miranda (Zulia)

Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Academia Puerto Cabello 2-1 UCV FC – Sábado 23 mayo

Goles: Daniel Saggiomo 90+1′ Gerónimo Bortagaray 90+3′ – Kendrys Silva 48′

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

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Cuadrangular B

Carabobo FC 1-1 Deportivo Táchira – Domingo 24 mayo

Goles: Edson Castillo 75′ – Luis González 90′ p

Árbitro: Yender Herrera (Aragua)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

Estudiantes de Mérida 0-1 Metropolitanos FC – Domingo 24 mayo

Goles: Jean Gutiérrez 8′ ag

Árbitro: José Uzcátegui (Trujillo)

Estadio: Metropolitano, Mérida

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Foto: Prensa Metropolitanos FC