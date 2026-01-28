Primer gol de Saúl Guarirapa con el Sharjah

El Sharjah de Saúl Guarirapa venció este miércoles al Al Dhafra, en un encuentro de la jornada 14 de la liga emiratí.

El delantero ingresó en el minuto 78 y en el 90+2 marcó el tanto del 0-2 definitivo a favor de su equipo.

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Guarirapa consiguió su primer gol oficial con el conjunto asiático, con el que ha visto acción en 8 partidos entre liga, copa y Champions.

Sharjah está en el séptimo lugar de la clasificación de la Pro League de Emiratos Árabes Unidos, con 17 puntos en 14 fechas.

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Foto: Sharjahclub.ae