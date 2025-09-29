Los últimos clasificados en la Liga Futve 2 se conocerán en la jornada final

Con siete partidos el sábado y uno el domingo se disputó la jornada 27 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, Bolívar SC venció 1-0 a Dynamo Puerto. El gol fue de Yonser Parra en el minuto 64.

Monagas SC B superó 1-0 a Aragua FC. Saúl Asibe hizo el de la diferencia en el 43.

Deportivo Miranda goleó 6-1 a Mineros de Guayana. Los tantos locales fueron de Derwiunson Vargas en el 17, Cristian Cangá de penal en el 33, Diego Claut en el 35, Luis Villae en el 54 y Luis Annese en el 75 y 80. Descontó Diosmer Pacheco en el 49.

Marítimo de La Guaira ganó 3-4 ante Angostura FC. Por la visita los anotadores fueron Jesús Figueroa en el 40, Enmanuel Moreno en el 43 y 48, y Daniel Rangel en el 61. Por el auriazul lo hicieron Frannaicel Sinza en el 10 y 45+2, y Kevin Borges en el 67.

En la zona ya están clasificados Miranda, Marítimo y Dynamo. Aragua (35 puntos) y Bolívar (34) se disputarán el último cupo en la próxima fecha.

En el Grupo Occidental, Real Frontera ganó 3-0 ante Trujillanos FC. Alexander Rondón Oliveros de penal en el minuto 18, Jean Madera de penal en el 61 y Juan Aguilar en el 85 fueron los autores de los goles.

Ureña SC venció 1-0 a Atlético El Vigía. La única anotación fue de Miguel Palomino en el 36.

Titanes FC y Barquisimeto SC empataron 0-0.

El domingo, Héroes de Falcón y Academia Puerto Cabello B igualaron 3-3. Por el dueño de casa marcaron Carlos Carrasquero en el 27, Gabriel Reyes en el 57 y José Vargas en el 90. Por el filial fortinero lo hicieron Gabriel Monjes en el 12 y 45+3, y Jesús Ospino en el 63.

En el grupo ya están clasificados Trujillanos, Barquisimeto y Titanes. El Vigía (37 puntos) y Real Frontera (35) son los opcionados que irán por el boleto en la jornada 28.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Real Frontera