Los criollos con resultados negativos en la liga española

Este domingo vieron acción tres venezolanos en la segunda fecha de la primera división española pero sus equipos no pudieron sumar triunfos.

José Salomón Rondón fue titular y disputó 72 minutos, en la derrota 0-3 del Oviedo ante el Real Madrid.

Yangel Herrera fue titular y salió lesionado en el minuto 42, en la caída 5-0 del Girona ante el Villarreal.

Jon Aramburu jugó todo el partido, en el empate como local de la Real Sociedad ante el Espanyol.

Oviedo y Girona son los colistas del certamen, sin puntos en 2 jornadas. Real Sociedad está en el lugar 11 de la tabla, con 2 puntos.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images