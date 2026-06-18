Giovanni Savarese dirigirá en Australia

El Melbourne Victory australiano anunció este jueves a Giovanni Savarese como su nuevo director técnico.

«El entrenador firmó un contrato de dos años, ligándolo al club hasta el final de la Temporada 2027-28 de la A-Leagues«, publicó el sitio oficial del cuadro de la primera división de Australia.

Savarese volverá a los banquillos luego de tres años. Anteriormente dirigió al New York Cosmos con tres campeonatos de la NASL y al Portland Timbers, donde se tituló en la MLS en 2020.

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«Puedo asegurarles que trabajaremos incansablemente y jugaremos con real ambición, para construir un equipo del qué sentirnos orgullosos y que pueda competir por los máximos honores«, comentó el estratega venezolano.

Savarese llegará a Melbourne en la segunda semana de julio, tras cumplir sus compromisos como comentarista en el Mundial.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo