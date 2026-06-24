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Carlos Paraco cambió de equipo en Ucrania

24 de junio, 2026

El FC Kharkiv anunció a Carlos Paraco como su más reciente fichaje para la nueva temporada del fútbol ucraniano.

«¡Amigos! ¡Reforzamos el ataque! Carlos Paraco es jugador del Kharkiv ¡Firmó contrato por 3+1 años!», publicó el equipo en su cuenta oficial de Instagram.

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Paraco se mantendrá en la liga de Ucrania, luego de su paso por el Kryvbas Kryvyi Rih, con el que marcó 8 goles en la pasada campaña.

FC Kharkiv es la nueva denominación del Metalist 1925, que en la 2025-2026 ocupó el quinto lugar en la Premier League ucraniana.

Lavinotinto.com
Foto: Fckharkiv.com

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