La Vinotinto sub-17 perdió ante Colombia

La selección de Venezuela perdió 2-1 ante la de Colombia, en el primero de dos amistosos preparatorios para el Mundial de la categoría.

En el compromiso disputado en el estadio General Santander de Cúcuta, la Vinotinto contó con un penal tempranero pero Yerwin Sulbarán falló en su cobro.

Colombia anotó dos veces en el primer tiempo: con un penal de Kevin Angulo en el minuto 16 y un tanto de Cristian Flórez en el 33.

El cuadro nacional descontó en el 84, por medio de Ender Albarrán.

El segundo compromiso ante la escuadra del vecino país será el sábado en Ocaña.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo usó el siguiente once: Alan Vázquez, Román Davis (Dioner Fuentes, 70′), Eider Barrios, Luigi Pagano (Marcos Maitán, 46′), Ricardo Rincones, John Mancilla (Wiliander Muñoz, 61′), Andrés Bolaño (Juan Camilo Uribe, 61′), Henrry Díaz (Román Lozada, 70′), Yimvert Berroterán (Ender Albarrán, 82′), Yerwin Sulbarán (Iván Molina, 46′), Diego Claut (David García, 82′).

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF