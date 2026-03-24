La Vinotinto prepara en Uzbekistán el FIFA Series

La Fecha FIFA de marzo ya está en marcha para la Vinotinto, que está concentrada en Uzbekistán para el FIFA Series.

La FVF difundió fotografías de los entrenamientos y videos del arribo de los futbolistas, aunque no precisó si ya se completó el grupo de convocados.

Oswaldo Vizcarrondo tendrá su estreno como seleccionador oficial de Venezuela y lo hará con un grupo de jugadores con alta presencia del torneo nacional, además de regresos destacados.

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Este martes fue informada la ausencia de Jefferson Savarino «luego de que el jugador informara que no se encuentra en condiciones de incorporarse a la Fecha FIFA».

La Vinotinto enfrentará a Trinidad y Tobago el viernes a las 6 de la mañana, hora venezolana, y el lunes a Uzbekistán a las 10 de la mañana.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF