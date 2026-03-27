La Vinotinto goleó a Trinidad y Tobago en el FIFA Series

La selección de Venezuela se estrenó en el FIFA Series 2026 con un triunfo 4-1 ante Trinidad y Tobago en Uzbekistán.

En la primera acción del encuentro, Cristopher Varela cometió un penal pero el cobro de Levi Garcia dio en el palo. Del impacto inicial de la velocidad trinitense se pasó al control vinotinto.

Venezuela tuvo más la pelota, con incursiones constantes de Gleiker Mendoza y Delvin Alfonzo por los costados, pero las ocasiones para anotar no fueron aprovechadas.

Alejandro Marqués falló la más clara dentro del área, Keiber Lamadrid probó desde fuera y Delvin Alfonzo intentó en una jugada de córner ante un elenco de Concacaf limitado al contragolpe.

El elenco caribeño sorprendió en el inicio de la segunda parte, un avance de Garcia por la derecha terminó en un remate que tras la tapada de Varela permitió la definición de Reon Moore en el 52.

Venezuela recuperó el dominio y remontó el compromiso. En el 60 y 67, Alfonzo pasó por la derecha tras pases de Mendoza y Jorge Yriarte para anotar un doblete.

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Los cambios le trajeron mayor claridad al ataque vinotinto y la goleada no se hizo esperar. Luis «Cariaco» González envió un servicio desde la mitad para que José Salomón Rondón anotase en el 81.

En el 85, Carlos Sosa habilitó a Rondón para completar el triunfo de un equipo que cerrará su presencia en la competición internacional el lunes ante el local Uzbekistán.

4- Venezuela: Cristopher Varela (Jesús Camargo, 86′), Jon Aramburu, Andrusw Araujo, Diego Osío, Luis Francisco Balbo (Teo Quintero, 78′), Jorge Yriarte (Luis González, 78′), Gustavo González (Cristian Cásseres Yepes, 62′), Delvin Alfonzo (Jovanny Bolívar, 86′), Gleiker Mendoza (Carlos Sosa, 78′), Keiber Lamadrid (Telasco Segovia, 62′), Alejandro Marqués (José Salomón Rondón, 62′). DT: Oswaldo Vizcarrondo.

1- Trinidad y Tobago: Denzil Smith, Noah Powder, Justin Garcia (Adam Pierre, 74′), Jerrin Jackie, Rio Cardines (Jaylen Yearwood, 83′), Andre Rampersad, Dantaye Gilbert (Daniel David, 68′), Duane Muckette (Nathaniel James, 68′), Levi Garcia, Ryan Telfer (Real Gill, 68′), Reon Moore (Roald Mitchell, 68′). DT: Derek King.

Goles: Delvin Alfonzo 60′ 67′ José Salomón Rondón 81′ 85′ – Reon Moore 52′.

Árbitro: Rustam Lutfullin (Uzbekistán).

Amonestados: Mendoza – Rampersad, Gill.

Estadio: Pakhtakor Markaziy Stadium, Tashkent, Uzbekistán.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF