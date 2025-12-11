La Vinotinto femenina subió al puesto 42 del ranking

La FIFA publicó el ranking de selecciones femeninas de diciembre, en el que Venezuela escaló posiciones tras las eliminatorias.

La Vinotinto femenina pasó del puesto 46 al 42, con lo que mejoró su mejor posición histórica en cuatro casillas.

Adicionalmente, desplazó en la clasificación a Paraguay y Chile, por lo que ahora es la cuarta selección de Sudamérica.

Fueron tomados en cuenta los cuatro partidos jugados en el inicio del premundial para Brasil 2027, en los que la selección venezolana venció a Paraguay y Perú e igualó con Chile y Ecuador.

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España se mantuvo al frente del ranking y Brasil, la mejor ubicada de Conmebol, escaló al sexto lugar.

Ranking FIFA femenino – Diciembre 2025

1- España 2094.891 puntos

2- Estados Unidos 2057.583

3- Alemania 2010.797

4- Inglaterra 2009.679

5- Suecia 1993.396

6- Brasil 1993.007

7- Francia 1992.605

8- Japón 1977.338

9- Corea del Norte 1944.217

10- Canadá 1940.688

20- Colombia 1774.604

30- Argentina 1674.551

42- Venezuela 1523.769

46- Paraguay 1507.698

47- Chile 1505.852

57- Uruguay 1448.911

65- Ecuador 1399.548

79- Perú 1290.97

106- Bolivia 1177.708

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Foto: Archivo