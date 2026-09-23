La Vinotinto femenina sub-17 ganó el oro en los Juegos Suramericanos

La selección de Venezuela femenina sub-17 venció en penales a Chile y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Odesur.

En el partido final de la competición que se disputó en Argentina, la Vinotinto igualó 1-1 y se impuso 3-4 en la tanda.

La selección criolla consiguió la igualdad en el minuto 90, con un penal transformado por Karla Alfonzo.

Durante el torneo, Venezuela venció a Paraguay y Uruguay además de ceder ante Chile, lo que le permitió acceder a la final ante la escuadra austral.

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La participación en los Juegos Suramericanos le permitió al plantel nacional seguir su preparación para el Mundial Femenino sub-17, que se disputará en octubre.

La seleccionadora Dayana Frías usó la siguiente alineación: Valeria Rebanales, Abril Alejo, Dariana Medina, Karla Alfonzo, Migleydys Bolsegui, Astrid Granadillo (Valery Núñez, 65′), Mariangeles Ávila (Camila Leal, 65′), Orliany Durán (Anabella Figueredo, 65′), Juneski Flores, Diana Bravo, Andrea Suárez.

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Foto: Prensa FVF