Caracas FC con grupo definido para la Libertadores Femenina

La Conmebol sorteó este lunes la edición 2026 de la Copa Libertadores Femenina, en la que Venezuela será representada por el Caracas FC.

El club rojo, flamante campeón de la Liga Futve Femenina, quedó encuadrado en el Grupo A, junto al Corinthians brasileño -vigente campeón-, el Colo Colo chileno y el clasificado como Colombia 2.

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En el Grupo B estarán Independiente del Valle, Belgrano, Universitario y Palmeiras.

En el C, Cruzeiro, Liga de Quito, Bolívar y Olimpia.

En el D, Colombia 1, Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

El certamen continental se disputará en Ecuador del 15 al 31 de octubre.

Caracas participará por séptima ocasión en el torneo, del que fue subcampeón en 2014.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo