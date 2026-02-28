La Vinotinto femenina sub-20 cerró última el hexagonal

El Sudamericano Femenino sub-20 terminó para la Vinotinto con una derrota 2-0 ante Brasil.

En la quinta jornada del hexagonal final, la selección de Venezuela dependía de ganar para obtener uno de los cuatro boletos al Mundial Femenino sub-20.

Los goles del elenco brasileño llegaron en la primera mitad, por medio de Tainá en el minuto 19 y Clarinha en el 37.

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La Vinotinto femenina cerró el certamen con 2 puntos y en el sexto lugar. Al Mundial clasificaron Brasil -campeón sudamericano-, Ecuador, Argentina y Colombia.

La alineación del seleccionador Ángel Hualde fue la siguiente: Valeria Rebanales, Estefany Neiro (Susana Calvetti, 82′), Ariana Cova, Claudia Pérez, Gilary Díaz, Gellinott Reyes, Anggely Muñoz (Karlis Durán, 63′), Melanie Chirinos, Fabiana Hernández (Francelis Graterol, 73′), Ailing Herrera, Génesis Hernández.

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Foto: Conmebol