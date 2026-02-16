La Vinotinto femenina sub-20 arrancó el hexagonal con empate

La ronda final del Sudamericano Femenino sub-20 empezó este lunes para la selección de Venezuela con un empate 2-2 ante la de Argentina.

Tras un primer tiempo sin goles, la Albiceleste tomó ventaja por medio de Francisca Altgelt en el minuto 51 y Kishi Núñez en el 61.

La Vinotinto reaccionó y rescató el punto con tantos de Anggely Muñoz en el 75 y Gellinott Reyes en el 86.

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La escuadra nacional se medirá el jueves a la local Paraguay en la segunda fecha de la instancia en la que también participan Brasil, Colombia y Ecuador.

La alineación del seleccionador Ángel Hualde fue la siguiente: Valeria Rebanales, Zoraida Blanco (Paola Briceño, 54′), Claudia Pérez, Ariana Cova, Gilary Díaz, Gellinott Reyes, Melanie Chirinos, Karlis Durán (Anggely Muñoz, 65′), Marielbis Gutiérrez (Francelis Graterol, 54′), Ailing Herrera, Génesis Hernández.

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Foto: Conmebol