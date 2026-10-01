La Vinotinto femenina sub-17 tendrá el último módulo previo al Mundial

La FVF informó que este jueves empezó el último módulo preparatorio de la Vinotinto femenina sub-17 para el Mundial de Marruecos.

26 jugadoras estarán a las órdenes de Dayana Frías en el estado Lara, entre el 1 y el 13 de octubre.

La selección venezolana sub-17 se reunirá de nuevo tras conseguir la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en Argentina durante septiembre.

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Luego del módulo, la Vinotinto afrontará el Mundial Femenino sub-17, en el que enfrentará el 18 de octubre a Francia, el 21 a Zambia y el 24 a Japón en el Grupo D.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF