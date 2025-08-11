La Vinotinto femenina iniciará las eliminatorias en el Metropolitano de Lara

La FVF anunció este lunes al estadio Metropolitano de Lara como la sede del primer partido de local de la Vinotinto femenina en las eliminatorias al Mundial de Brasil.

«El Estadio Metropolitano de Lara será el encargado de recibir a las chamas para el arranque de la Conmebol Liga de Naciones Femenina«, publicó el ente en las redes sociales.

El escenario larense albergará de nuevo a la selección de Venezuela femenina, tras la doble tanda de partidos ante Colombia de 2024.

El partido en el Metropolitano será ante Chile el 24 de octubre, en la primera fecha del inédito premundial.

La doble jornada se completará el 28 de ese mes, con Venezuela de visita en Paraguay.

Foto: Prensa FVF