La Vinotinto femenina goleó a Perú

El primer año de las eliminatorias al Mundial Femenino 2027 terminó con un triunfo 6-0 de Venezuela ante Perú en el Metropolitano de Lara.

La Vinotinto femenina dominó el partido, se reencontró con el gol y asumió el primer lugar de la clasificación tras cuatro jornadas.

En la primera mitad, el conjunto nacional encarriló la victoria con goles de Deyna Castellanos en el minuto 12, Gabriela García en el 36 y Bárbara Martínez Flores en el 42.

La cuenta se amplió en la segunda parte con doblete de Enyerliannys Higuera en el 48 y 52 y un tanto de Génesis Florez en el 85.

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La Vinotinto completó la mitad de las eliminatorias con 8 puntos y sin derrotas. En 2026 tendrá que medirse a Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay entre abril y junio para definir si estará en el Mundial de Brasil.

La alineación de Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres, Bárbara Martínez Flores (Michelle Romero, 70′), Dayana Rodríguez, Yenifer Giménez, Raiderlin Carrasco, Daniuska Rodríguez (Lourdes Moreno, 70′), Gabriela García (Génesis Florez, 46′), Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos, Enyerliannys Higuera (Melanie Chirinos, 70′), Ailing Herrera (Gilary Díaz, 78′).

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Foto: Conmebol