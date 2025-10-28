La Vinotinto femenina ganó de visita en Paraguay

La selección de Venezuela superó 1-2 a la de Paraguay en Asunción, lo que fue su primera victoria en las eliminatorias al Mundial Femenino 2027.

En un partido jugado bajo la lluvia en el estadio La Huerta, la Vinotinto se adelantó en el minuto 20 por medio de Raiderlin Carrasco, quien pescó un balón suelto en el área guaraní.

En una primera mitad con ataques de ambos lados, la Albirroja igualó en el 38, con un cabezazo de Lice Chamorro tras un centro desde la derecha.

Paraguay anotó en el arranque de la segunda mitad, pero el tanto fue anulado vía VAR. Gabriela García consiguió un nuevo gol para la Vinotinto, en una jugada de córner en el 69.

Con 4 puntos en 2 jornadas, Venezuela subió al cuarto lugar, por lo que enfrentará la doble fecha de noviembre desde uno de los puestos de repechaje al Mundial brasileño.

La alineación de Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres, Michelle Romero (Floriangel Apóstol, 46′), Yenifer Giménez, Bárbara Martínez Flores (Enyerliannys Higuera, 64′), Raiderlin Carrasco, Gabriela García, Dayana Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Ayling Herrera (Mariana Speckmaier, 78′), Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos.

