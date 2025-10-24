La Vinotinto femenina empezó las eliminatorias con empate ante Chile

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial Femenino de Brasil iniciaron este viernes, con el empate 0-0 entre Venezuela y Chile.

El primer partido de la Vinotinto femenina en la Liga de Naciones se disputó en el estadio Metropolitano de Lara ante una discreta asistencia.

La selección venezolana contó con las mejores ocasiones pero la experimentada guardameta Christiane Endler evitó la caída de su valla.

Tras sumar el primer punto en el premundial, la Vinotinto jugará el martes de visita en Paraguay para completar la primera doble fecha del inédito clasificatorio.

La alineación del seleccionador Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres, Michelle Romero (Génesis Florez, 76′), Yenifer Giménez, Bárbara Martínez Flores, Raiderlin Carrasco, Gabriela García, Daniuska Rodríguez (Melanie Chirinos, 84′), Deyna Castellanos, Joemar Guarecuco (Floriangel Apóstol, 66′), Bárbara Olivieri (Ailing Herrera, 84′), Mariana Speckmaier (Lourdes Moreno, 66′).

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo