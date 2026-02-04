La Vinotinto femenina arrancó el Sudamericano sub-20 con triunfo

La selección de Venezuela venció 0-2 a la de Uruguay en la primera fecha del Sudamericano Femenino sub-20, que se disputa en Paraguay.

La Vinotinto obtuvo la ventaja temprano, con dos goles de Génesis Hernández en los minutos 8 y 11. El resto de la tarde, el cuadro nacional contó con más ocasiones para aumentar la cuenta pero la portera celeste evitó la goleada.

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En el otro partido del Grupo A, Paraguay venció 4-0 a Chile, mientras que Colombia tuvo fecha libre.

El Sudamericano otorgará cuatro boletos al Mundial Femenino sub-20, que se jugará en septiembre en Polonia.

La alineación del técnico Ángel Hualde fue la siguiente: Valeria Rebanales, Claudia Pérez, Zoraida Blanco, Gilary Díaz, Ariana Cova, Gellinott Reyes, Melanie Chirinos, Karlis Durán (Orliany Durán, 77′), Ailing Herrera (Susana Calvetti, 77′), Fabiana Hernández (Francelis Graterol, 46′), Génesis Hernández (Marielbis Gutiérrez, 90+3′).

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Foto: Conmebol