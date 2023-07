La segunda etapa de la Liga Futve 2 arrancará la próxima semana

La segunda división del fútbol venezolano tendrá una breve pausa, ya que el inicio de la segunda etapa de la Temporada 2023 será el 19 de julio.

La primera etapa terminó el 9 de julio con Ureña SC como ganador en la final ante Bolívar SC, mientras que los 14 restantes participantes han avanzado en su preparación y fichajes para el resto de la campaña.

La segunda etapa tendrá el mismo formato de la primera, con los mismos grupos de 8 equipos cada uno por proximidad geográfica a dos vueltas.

La fase regular se disputará entre el 19 de julio y el 30 de septiembre, seguida de los cuartos de final, semifinales y final.

El ganador de la segunda etapa se medirá a Ureña en la Final de la Liga Futve 2 por el ascenso directo a la primera división para 2024.

Varios equipos ya publicaron su calendario para el segundo semestre del año. A la espera de confirmación de la Liga Futve en fechas y horarios, la primera jornada será la siguiente:

Grupo Occidental

Yaracuyanos FC vs. Héroes de Falcón

Ureña SC vs. Real Frontera

Trujillanos FC vs. Academia Rey

Atlético El Vigía vs. Titanes FC

Grupo Centro Oriental

Atlético La Cruz vs. Nueva Esparta FC

Marítimo de La Guaira vs. Deportivo Miranda

Dynamo Puerto vs. Academia Anzoátegui

AIFI de Guayana vs. Bolívar SC

Foto: Prensa AIFI de Guayana