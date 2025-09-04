La jornada 23 de la segunda división se jugó entre semana

Este miércoles se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la fecha 23 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Occidental, Trujillanos FC venció 3-0 a Héroes de Falcón. Los goles fueron de José Alejandro Rivas en el minuto 28, Ridenson Morillo en el 78 y David Livingstone en el 83.

Atlético El Vigía ganó 1-2 ante Academia Puerto Cabello B. Ander Izarra en el 64 y Brayan Suárez en el 87 marcaron por la visita, Rafael Pacheco en el 46 por el filial fortinero.

Titanes FC superó 1-3 a Ureña SC. El local se adelantó con un autogol de Jesús Alvarado en el 44, la remontada llanera llegó con Julián Rojas en el 69 y 74 y Elis Rito en el 83.

Barquisimeto SC se impuso 3-1 ante Real Frontera. El elenco tachirense se adelantó con Esteban Martínez en el 2. El larense remontó con Luis Montero en el 5, Estiven Sánchez en el 28 y Ángel Flores en el 60.

Loading...

Trujillanos -ya clasificado- continuó al frente del grupo con 49 puntos, seguido de Barquisimeto con 42.

En el Grupo Centro Oriental, Mineros de Guayana y Marítimo de La Guaira empataron 1-1. Luis Díaz en el minuto 15 anotó por el negriazul y Daniel Rangel igualó en el 39.

Dynamo Puerto triunfó 2-1 ante Monagas SC B. José Gamboa marcó en el 48 y 58, con Adrián Manrique descontando en el 66.

Aragua FC venció 1-0 a Deportivo Miranda. El tanto de la diferencia fue de Carlos Espinoza en el 68.

Angostura FC y Bolívar SC igualaron 0-0.

Miranda conservó el primer lugar de la zona con 41 puntos, seguido de Marítimo con 40.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Dynamo Puerto