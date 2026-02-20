La fecha 4 abrió con empate entre Metropolitanos y Carabobo

Este viernes empezó la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 con una igualdad 1-1 entre Metropolitanos FC y Carabobo FC.

En el duelo disputado en el estadio Olímpico de la UCV, el local se adelantó por medio del ghanés George Ayine en el minuto 2.

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El cuadro carabobeño, que usó un equipo alterno antes de viajar a Chile por la Copa Libertadores, emparejó con Marcel Guaramato en el 26.

La fecha seguirá el sábado con el enfrentamiento entre Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello.

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Foto: Prensa Metropolitanos FC