Jornada cargada de goles en la Liga Futve 2

Entre el viernes y el domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la fecha 20 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, el viernes, Dynamo Puerto goleó 3-0 a Bolívar SC. Los goles fueron de José Gamboa en el minuto 18 y Luis David González en el 24 y 29.

El sábado, Mineros de Guayana y Deportivo Miranda empataron 2-2. Los tantos negriazules estuvieron a cargo de Luis Díaz en el 23 y Diosmer Pacheco en el 38. Por la visita, Edwin Gallego en el 31 y Cristian Cangá en el 54 de penal.

El sábado, Marítimo de La Guaira goleó 6-1 a Angostura FC. El elenco bolivarense se adelantó por medio de Frannaicel Sinza en el 38. La remontada local se produjo con Jesús Figueroa en el 41, Daniel Chocó en el 45, Jhon Escobar en el 45+3 y 64, Enmanuel Moreno en el 78 y José Reyes en el 83.

Aragua FC ganó 3-0 ante Monagas SC B. Alexander Rondón Maneiro en el 18, Pedro Valdés en el 76 y Carlos Espinoza en el 84 fueron los goleadores aurirrojos.

Loading...

Miranda continuó al frente de la zona con 37 puntos, seguido de Marítimo con 33.

En el Grupo Occidental, el sábado, Barquisimeto SC venció 2-0 a Titanes FC. Las anotaciones fueron de Jean Lossada en el minuto 14 y Heber García en el 29.

Trujillanos FC y Real Frontera igualaron 2-2. Por el once guerrero marcó José Alejandro Rivas en el 7 y 64, por el tachirense Alexander Rondón Oliveros en el 26 y Juan Villasmil en el 39.

Academia Puerto Cabello B ganó 4-2 ante Héroes de Falcón. Los goles del filial fortinero fueron de Diego Osorio en el 66 y 79, Gabriel Monjes en el 76 y Jesús Ospino en el 90+8. Por la visita anotaron Joel Cotiz en el 8 y Yorbis Acevedo en el 56.

Atlético El Vigía superó 3-1 a Ureña SC. Ander Izarra consiguió una tripleta en el 34, 45+3 y 66, Cristian Contreras marcó por el azucarero en el 35.

Trujillanos se mantuvo puntero del grupo con 42 puntos, seguido de Barquisimeto con 37.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Aragua FC