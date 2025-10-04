Jesús Ramírez es uno de los líderes goleadores de la liga de Portugal

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez venció este sábado al Moreirense, en un duelo de la octava jornada de la liga portuguesa.

El delantero disputó todo el partido y marcó en los minutos 21 y 84 -ambos de penal-, en el triunfo 3-2 de su equipo.

«Chuchu» anotó por tercera fecha consecutiva y alcanzó la cima de la tabla de goleadores de la competición.

El criollo acumula 6 goles en 8 encuentros, todos como titular.

Nacional consiguió su segunda victoria al hilo y está en el séptimo lugar de la clasificación de la primera división lusitana, con 10 puntos en 8 partidos.

