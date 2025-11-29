Flamengo es el primer brasileño tetracampeón de la Libertadores

Este sábado se disputó en Lima la final de la Copa Libertadores 2025, con Flamengo obteniendo el título con un triunfo 0-1 ante Palmeiras.

El elenco carioca superó al paulista en un encuentro que fue disputado con intensidad, ocasiones esporádicas en el primer tiempo y mayor intercambio ofensivo en el segundo.

Pese a la búsqueda de ambos en campo contrario, la defensa hizo su labor en la primera etapa. El Fla llevó peligro con internadas de Bruno Henrique y el Verdao con un poco asistido Vitor Roque.

En la segunda parte, los dos conjuntos arriesgaron más y Flamengo consiguió hacer la diferencia en el minuto 67, cuando un córner levantado por Giorgian De Arrascaeta desde la derecha consiguió un cabezazo imparable de Danilo en el medio del área.

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Palmeiras fue al todo o nada y desperdició ocasiones con José Manuel López y Vitor Roque, mientras que el Mengao se encomendó a los contragolpes de Everton Cebolinha.

Flamengo superó un grupo con Liga de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira, para en las rondas eliminatorias dejar atrás a Internacional, Estudiantes de La Plata y Racing y alcanzar su cuarta final en la última década.

El título se sumó a los conseguidos en 1981, 2019 y 2022, con lo que se convirtió en el primer club brasileño en ganar cuatro veces la Libertadores.

Además será el representante de Conmebol en la Copa Intercontinental de la FIFA, en la que enfrentará en diciembre al Cruz Azul mexicano, y selló su boleto al próximo Mundial de Clubes.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo