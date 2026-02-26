Deportivo Táchira eliminado de la Libertadores 2026 en los penales

El Deportivo Táchira venció de visita al Deportes Tolima pero cedió en los penales y se despidió de la Copa Libertadores 2026.

En un partido anodino, el club aurinegro consiguió un agónico triunfo 0-1 en Ibagué pero cayó 3-0 en la tanda, con lo que fue eliminado en la Fase 2.

La primera mitad no tuvo un claro dominador y escasas llegadas a las áreas. El cuadro colombiano intentó sacar provecho de la ventaja tomada en ida con un planteamiento más bien conservador.

Táchira no arriesgó más de la cuenta durante gran parte del encuentro y no logró romper el cerco defensivo del local. Además de los cambios de cada lado, un momento rompió la monotonía del encuentro.

En el minuto 81, Jersson González anotó pero el gol fue anulado vía VAR por una mano de Sebastián Guzmán durante la jugada.

Fue el click que le hacía falta al elenco tachirense, que empujó en los minutos finales y forzó la tanda con un gol de penal de Luis «Cariaco» González en el 90+4.

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Cuando parecía que el envión anímico iba a ser ratificado en los penales, Táchira falló sus tres primeros cobros y Tolima solo uno, con lo que le dio punto final al año internacional del equipo de San Cristóbal.

0 (3)- Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta (Juan Mera, 86′), Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Brayan Rovira, Juan Pablo Nieto (Sebastián Guzmán, 59′), Kelvin Flórez (Jersson González, 59′), Edwar López; Adrián Parra (Jader Valencia, 76′), Juan Pablo Torres (Luis Sandoval, 59′). DT: Lucas González.

1 (0)- Táchira: Jesús Camargo, Franco Provenzano (Luis Zúñiga, 84′), Guillermo Fratta, Pablo Camacho, Juan David Sánchez (Lautaro Lusnig, 72′); Agustín Pérez, Carlos Calzadilla (José Balza, 72′), Delvin Alfonzo (Luis González, 64′), Carlos Sosa; Adalberto Peñaranda, Rodrigo Pollero. DT: Álvaro Recoba.

Goles: Luis González 90+4′ p.

Penales: López (gol), Sandoval (gol), Rovira (alto), Guzmán (gol) – Luis González (fuera), Balza (tapado), Pollero (alto).

Árbitro: Leandro Rey (Argentina).

Amonestados: Arrieta, Flórez.

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué, Colombia.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira