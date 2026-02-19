Deportivo Táchira cayó en casa ante el Tolima

El Deportivo Táchira cedió 0-1 ante el Deportes Tolima en Pueblo Nuevo en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El club aurinegro fue superado por un rival colombiano que planteó un partido inteligente, desactivando la propuesta local y contando con varias ocasiones para dejar encaminada la serie.

La primera mitad fue más pareja que la segunda, al punto que llegó a ser más trabada que jugada. El cuadro pijao no tuvo ocasiones claras, mientras que el conjunto venezolano tuvo una con Adalberto Peñaranda en el área tapada por Neto Volpi.

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En la segunda parte, el Tolima asumió el control y el gol fue cuestión de tiempo. En el minuto 65, una internada en el área de Adrián Parra fue repelida por Jesús Camargo, con Kelvin Florez aprovechando el rebote.

Táchira solo mostró un poco de reacción con el ingreso de Luis «Cariaco» González cerca del final. El volante tuvo una acción individual que terminó con un remate que pasó cerca.

Camargo paró dos intentos claros del vinotinto y oro en los pies de Jader Valencia, con lo que el aurinegro irá con desventaja mínima la próxima semana a Ibagué, en el duelo que definirá el pase a la Fase 3.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol