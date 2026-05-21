Deportivo La Guaira quedó al borde de la eliminación en la Libertadores

Deportivo La Guaira perdió 2-4 ante Independiente Rivadavia y permaneció como colista del Grupo C de la Copa Libertadores.

El elenco naranja fue superado en la primera parte por el mendocino, que se adelantó por medio de Alex Arce en el minuto 20.

El local logró la paridad con un tanto de Diego Osío en el 29, pero rápidamente el cuadro argentino recuperó la ventaja. En el 34, Sebastián Villa anotó y poco después el VAR convalidó.

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Pese a que La Guaira buscó regresar al partido con variantes ofensivas, Rivadavia consiguió ampliar el marcador. Arce repitió la tripleta del cotejo de la primera vuelta, con tantos en el 60 y 76.

Juan Castellano descontó en el 80, con una impecable ejecución de tiro libre.

Con la derrota, el equipo dirigido por Héctor Pablo Bidoglio se quedó con 3 puntos y deberá vencer a Fluminense en Brasil la próxima semana para ser segundo o tercero de grupo.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo