Definidos los semifinalistas en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Temporada 2025 de la segunda división.

El sábado se definieron dos llaves. Marítimo de La Guaira y Dynamo Puerto igualaron 1-1. La cuenta la abrió la visita con Luis David González en el minuto 39 y emparejó Edson Rivas en el 70. Dynamo pasó con global 2-1.

Barquisimeto SC superó a Titanes FC 2-1. Por el cuadro larense anotaron Luis Jiménez en el 31 y Heber García en el 37, descontó Julián Rojas en el 43. Con el global 2-2, Titanes avanzó en los penales con marcador de 4-2.

El domingo se completaron los dos cupos restantes. Deportivo Miranda venció 2-1 a Aragua FC. Por el dueño de casa marcaron Derwuinson Vargas en el 19 y Radamés Davis en el 66, por el aurirrojo Carlos Espinoza en el 47. Miranda clasificó con global de 2-1.

Trujillanos FC y Real Frontera empataron 0-0. El triunfo en la ida le dio el pase al conjunto guerrero con global de 1-0.

Los cruces de las semifinales serán Miranda-Titanes y Trujillanos-Dynamo.

