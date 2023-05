Definidos los clasificados a cuartos en la segunda división

La fase regular de la primera etapa de la Liga Futve 2 terminó este jueves, con la clasificación de Nueva Esparta FC, Deportivo Miranda y Trujillanos FC a los cuartos de final.

En el grupo Centro Oriental, Atlético La Cruz venció 2-0 a Nueva Esparta. Los tantos fueron de Jesús Benavides en el minuto 35 y Ronald Arráez en el 65.

Miranda superó 0-1 a Marítimo de La Guaira. El gol de la diferencia fue obra de Miguel Morena en el 77.

Dynamo Puerto y Academia Anzoátegui empataron 3-3. Giamcarlos Betancourt en el 32 y 38 y Richard Núñez en el 88 marcaron por el local. Por la visita anotaron Jorge Ledezma en el 56, Jesús González de penal en el 84 y Juan Pizarro en el 90+1.

AIFI de Guayana y Bolívar SC igualaron 0-0.

En esta llave, Nueva Esparta y Miranda se unieron a los ya clasificados Bolívar y Marítimo.

En el grupo Occidental, Trujillanos se impuso 1-0 ante Academia Rey. El único gol fue de Carlos Gil en el minuto 12.

Ureña SC y Real Frontera empataron 1-1. Antony Velasco en el 72 y Breyner Robayo en el 23 anotaron los goles.

Los duelos Yaracuyanos FC-Héroes de Falcón y Atlético El Vigía-Titanes FC terminaron igualados 0-0.

El triunfo le permitió a Trujillanos ser el último clasificado por este grupo a la siguiente ronda.

Los cruces de cuartos de final, cuyas fechas serán confirmadas en los próximos días, quedaron definidos de la siguiente manera:

Llave A – Ureña SC vs. Deportivo Miranda

Llave C – Héroes de Falcón vs. Nueva Esparta FC

Llave B – Bolívar SC vs. Trujillanos FC

Llave D – Marítimo de La Guaira vs. Real Frontera

