Definido el calendario de la Vinotinto femenina en las eliminatorias

La Conmebol sorteó este jueves el calendario de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Femenino Brasil 2027, en el que Venezuela jugará cuatro partidos en casa y cuatro de visita.

En el premundial -cuyo nombre oficial es Liga de Naciones Femenina- nueve selecciones de Conmebol se medirán en una vuelta, con ocho jornadas y una de descanso por equipo.

La Vinotinto femenina disputará la primera doble fecha en octubre, de local ante Chile y de visita ante Paraguay.

El clasificatorio cerrará para el conjunto dirigido por Ricardo Belli en junio de 2026, de visita en Uruguay.

Las eliminatorias sudamericanas repartirán dos cupos directos al Mundial 2027 y dos más al repechaje intercontinental. Brasil, al ser país anfitrión de la Copa del Mundo, ya está clasificada y no disputará el torneo.

Calendario – Eliminatorias Mundial Femenino 2027

24 octubre 2025 – Venezuela vs. Chile

28 octubre 2025 – Paraguay vs. Venezuela

28 noviembre 2025 – Ecuador vs. Venezuela

2 diciembre 2025 – Venezuela vs. Perú

10 abril 2026 – Colombia vs. Venezuela

14 abril 2026 – Venezuela vs. Argentina

18 abril 2026 – Venezuela vs. Bolivia

5 junio 2026 – Libre

9 junio 2026 – Uruguay vs. Venezuela

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images