Cinco equipos venezolanos estarán en el sorteo de los grupos

Este jueves se completaron los clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con cinco conjuntos venezolanos entre ellos.

El último boleto a los grupos de cada competición continental se definió en el cierre de la Fase 3 de la Libertadores, con el Independiente Medellín avanzando de ronda y enviando al Juventud uruguayo a la segunda competición.

En la Libertadores estarán presentes UCV FC y Deportivo La Guaira, con sus cupos logrados en la Temporada 2025 del fútbol venezolano.

Sorteo Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER)

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER)

Bombo 4: UCV FC (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Independiente Medellín (COL), Deportes Tolima (COL), Sporting Cristal (PER), Barcelona (ECU)

Loading...

Este año, por primera vez desde que la Sudamericana tiene fase grupal, habrá tres cuadros nacionales. Carabobo FC cayó desde la Fase 3 de Libertadores y se unió a Caracas FC y Academia Puerto Cabello, clasificados por la primera fase.

Ambos torneos tendrán su sorteo el 19 de marzo en la noche y la fase de grupos se disputará entre abril y mayo.

Sorteo Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Racing (ARG), Gremio (BRA), Olimpia (PAR), Santos (BRA), América de Cali (COL)

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), RB Bragantino (BRA), Palestino (CHI), Millonarios (COL), Caracas FC (VEN), Vasco da Gama (BRA), Cienciano (PER), Tigre (ARG)

Bombo 3: Audax Italiano (CHI), Blooming (BOL), Academia Puerto Cabello (VEN), Boston River (URU), Montevideo City Torque (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Independiente Petrolero (BOL), Macará (ECU)

Bombo 4: Alianza Atlético (PER), Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Recoleta (PAR), Juventud (URU), O’Higgins (CHI), Carabobo FC (VEN), Botafogo (BRA)

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol