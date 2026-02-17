Carabobo tomó ventaja mínima ante Huachipato

Carabobo FC superó 1-0 a Huachipato en la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en un cotejo que dominó como local en Valencia.

Sin embargo, no reflejó la superioridad en un marcador más amplio. En la primera parte llevó el peso del partido y anotó. En la segunda resistió bien al rival y amenazó menos la puerta contraria.

El vinotinto regional impuso condiciones con el manejo de Maurice Cova en el medio y constantes avances por los costados. El cuadro chileno tuvo problemas para elaborar y pareció conforme con defender el cero.

Edson Alejandro Tortolero avisó con un tiro repelido por el meta Rodrigo Odriozola antes de la media hora. En el 35, volvió a recibir por la izquierda y batió la puerta visitante con un remate cruzado.

Huachipato tuvo su mejor oportunidad poco después pero Lucas Bruera tapó abajo un tiro de Lionel Altamirano.

Carabobo incorporó a Jaime Moreno en la segunda parte y el atacante estuvo cerca del segundo en un cabezazo. Poco a poco se fueron emparejando las acciones, aunque con más imprecisiones.

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En el 85, Juan Camilo Pérez vio la segunda amarilla y esto permitió un envión final del elenco acerero. El conjunto valenciano se defendió bien y mantuvo la ventaja mínima, con la que buscará el pase a la Fase 3 la próxima semana en Chile.

1- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Edson Castillo, Maurice Cova (Franyer Oliveros, 88′), Yohandry Orozco (Joshuan Berríos, 57′), Edson Alejandro Tortolero (Matías Núñez, 72′); Eric Ramírez, José Riasco (Jaime Moreno 57′). DT: Daniel Farías.

0- Huachipato: Rodrigo Odriozola; Cristian Toro (Maicol León, 57′), Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Maximiliano Gutiérrez (Kevin Altez, 75′), Lucas Velásquez (Mario Briceño, 75′), Ezequiel Cañete; Lionel Altamirano (Claudio Torres, 75′), Maximiliano Rodríguez (Cris Martínez, 62′). DT: Jaime García.

Goles: Edson Alejandro Tortolero 35′.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Expulsados: Juan Camilo Pérez (85′, doble amonestación).

Amonestados: Pérez, Fuentes, Núñez, Berríos, Bruera – Rodríguez, Toro, Torres.

Estadio: Misael Delgado, Valencia.

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Foto: Conmebol