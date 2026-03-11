Carabobo perdió en penales y jugará la Sudamericana

Carabobo FC quedó fuera de la Copa Libertadores 2026 al perder en los penales en su visita al Sporting Cristal.

El elenco valenciano venció 1-2 en Lima en la vuelta de la Fase 3 pero cayó en la tanda 3-2 por lo que bajó a los grupos de la Copa Sudamericana.

El conjunto dirigido por Daniel Farías hizo un buen primer tiempo, con orden defensivo y efectivos contragolpes. En el minuto 4, un desborde de Joshuan Berríos por la derecha terminó con la definición de Edson Castillo.

La postura carabobeña dio resultados de nuevo en el 29, cuando Castillo marcó el segundo con un potente remate desde fuera del área.

Cristal estuvo cerca de anotar en la etapa inicial con un tiro libre de Martín Távara que dio en el palo. Sin embargo, lo consiguió tras las modificaciones hechas por Paulo Autuori.

Maxloren Castro marcó en el 50 tras un pase de Leandro Sosa desde la derecha. El resto del encuentro tuvo como protagonista al local, que atacó con frecuencia pero no alcanzó el gol de la clasificación.

Los penales fueron los que decidieron y Carabobo falló en tres de sus ejecuciones, con lo que se quedó a puertas de ser el primer equipo venezolano en clasificar a la fase de grupos desde que la Fase 3 se implementó para la edición 2017 de la Copa.

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El vinotinto regional estará en el bolillero 4 de los grupos de la Sudamericana, cuyo sorteo será el 19 de marzo.

1 (3)- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Martín Távara (Gustavo Cazonatti, 78′), Catriel Cabellos (Maxloren Castro, 35′), Yoshimar Yotún; Gabriel (Christofer Gonzáles, 90′), Luis Iberico (Santiago González, 35′), Felipe Vizeu (Irven Ávila, 46′). DT: Paulo Autuori.

2 (2)- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao (Leonardo Aponte, 78′), Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berríos (Jaime Moreno, 72′), Edson Castillo (Abraham Bahachille, 78′), Matías Núñez, Maurice Cova, Juan Camilo Pérez; Edson Alejandro Tortolero (Yohandry Orozco, 46′), José Riasco (Marcel Guaramato, 56′). DT: Daniel Farías.

Goles: Maxloren Castro 50′ – Edson Castillo 4′ 29′.

Penales: Yotún (gol), Ávila (tapado), González (gol), Gonzáles (tapado), Cristiano (gol) – Cova (gol), Orozco (palo), Aponte (fuera), Núñez (gol), Moreno (fuera).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Amonestados: Távara, Yotún, Sosa – Tortolero, Berríos, Fuentes.

Estadio: Alejandro Villanueva, Lima, Perú.

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Foto: Conmebol