Carabobo FC repitió el triunfo y está en la Fase 3 de Libertadores

Carabobo FC ganó 1-2 a Huachipato y consiguió el pase a la última ronda previa de la Copa Libertadores 2026.

El elenco valenciano golpeó al chileno con dos goles en la primera mitad y sostuvo la ventaja tomada hace una semana para superar la Fase 2 copera.

El conjunto local tomó la iniciativa desde temprano, pero Carabobo defendió bien, esperando su momento.

Este llegó en el minuto 29, con una acción individual de Eric Ramírez por la izquierda que terminó con un remate al palo derecho.

El vinotinto regional tomó impulso, siguió en el ataque y el premio fue el segundo gol: un tiro libre impecable de Edson Alejandro Tortolero desde el borde izquierdo del área en el 42.

La segunda parte fue más anárquica. Carabobo se sintió cómodo dándole la pelota al rival y contragolpeando. Huachipato llevó peligro solo en el tramo final.

En el 87, tras una jugada de córner con dos cabezazos en el área, Cris Martínez descontó. El elenco de Talcahuano echó el resto pero Carabobo no desentonó defensivamente.

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Con la clasificación, el plantel dirigido por Daniel Farías es apenas el segundo cuadro nacional en alcanzar la Fase 3, el otro fue el Caracas FC en 2019. Además, aseguró al menos la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Su rival saldrá de la llave entre el Sporting Cristal peruano y el 2 de Mayo paraguayo.

1- Huachipato: Rodrigo Odriozola; Nicolás Vargas (Harold Antiñirre, 67′), Rafael Caroca, Renzo Malanca; Maicol León (Mario Briceño, 46′), Santiago Silva, Claudio Sepúlveda (Cris Martínez, 46′), Lucas Velásquez (Kevin Altez, 46′), Ezequiel Cañete (Claudio Torres, 57′); Lionel Altamirano, Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.

2- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Alexander González, Matías Núñez (Franner López, 76′), Edson Castillo, Maurice Cova, Joshuan Berríos (Jaime Moreno, 81′); Edson Alejandro Tortolero (Marcel Guaramato, 67′), Eric Ramírez (José Riasco, 81′). DT: Daniel Farías.

Goles: Cris Martínez 87′ – Eric Ramírez 29′ Edson Alejandro Tortolero 42′.

Árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil).

Amonestados: Velásquez, Vargas, Caroca, Rodríguez – Fuentes, Castillo.

Estadio: Huachipato, Talcahuano, Chile.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol