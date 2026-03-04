Carabobo cayó en casa ante Cristal

Carabobo FC fue derrotado 0-1 por Sporting Cristal, en la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El elenco peruano sacó provecho de una ventaja tempranera y el venezolano insistió en el ataque, pero sin éxito.

Cristal se adelantó en el minuto 14, con un penal ejecutado por Yoshimar Yotún. Nueve minutos más tarde amplió con Felipe Vizeu, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR.

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Carabobo fue creciendo en su juego y contó con al menos dos ocasiones claras, en especial un cabezazo de Ezequiel Neira que dio en el travesaño.

El elenco valenciano fue el dueño del partido en el segundo tiempo, pero chocó con el muro defensivo limeño.

La derrota dejó comprometida la aspiración de Carabobo de alcanzar la fase de grupos, ya que deberá ganar con dos o más goles de diferencia la próxima semana en Perú.

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Foto: Cronicaviva.com.pe